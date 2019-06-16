В МВД подтвердили, что поставщики масла в школы Дагестана похитили более 70 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы выявили в Дагестане организованную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике. Как уточнили в ведомстве, ущерб от действий предполагаемых мошенников превысил 70 млн рублей.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что ряд предпринимателей, в том числе директор компании "Махачкалапродукт", подозреваются в мошенничестве при поставке масла.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель) в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 млн рублей. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении МВД в Instagram.

По данным полиции, предполагаемые мошенники поставляли масло по цене более 300 рублей за килограмм, закупая его за 90 рублей.