В результате крушения легкомоторных самолетов в Новой Зеландии погибли два человека

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии подтвердила факт гибели двух пилотов легкомоторных самолетов, столкнувшихся в небе над Мастертоном. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте правоохранителей в воскресенье.

"Мы можем подтвердить, что два человека погибли сегодня в результате крушения легкомоторных самолетов в Мастертоне. К месту крушения стянуты силы полиции и специальных служб, близлежащие дороги перекрыты", - указано в сообщении полиции.

По ее данным, для расследования причин аварии на месте будут работать сотрудники управления гражданской авиации Новой Зеландии и комиссии по расследования транспортных происшествий.

Два легкомоторных самолета потерпели крушение в городе Мастертон в воскресенье, около 11:10 (02:20 мск). К моменту прибытия экипажей аварийных служб оба воздушных судна были охвачены огнем. Ведется расследование причин аварии.