Прибытие рейса Симферополь - Томск задерживается на шесть часов из-за замены самолета

ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Прибытие авиарейса компании "Алроса" из Симферополя в Томск задерживается на шесть часов по техническим причинам - самолет поднялся в воздух, но был вынужден вернутся обратно, компания заменила воздушное судно, сообщил ТАСС старший помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс "ЯМ 577" на "Boeing-737" должен был прибыть в Томск из Симферополя в 08:30 по местному времени (04:30 мск), теперь его прибытие ожидается в 14:40. Вылет в обратном направлении намечен на 15:25 (вместо 09:45).

"Он вылетел из Симферополя и по техническим причинам вернулся в Симферополь. Самолет заменили и уже на новом борту они (пассажиры - прим. ТАСС) летят в Томск. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров", - сказал Кривошеин.

Число людей на борту уточняется. Из Томска в Симферополь ожидают вылета 105 человек.