СМИ: на юго-востоке Франции из-за непогоды пострадали 10 человек

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек получили легкие травмы в результате шквалистого ветра и града в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info.

В субботу национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний (оранжевый) уровень опасности в девяти департаментах страны. Наибольший урон стихия нанесла департаменту Дром, жители которого наблюдали град размером с мяч для пинг-понга. В связи с непогодой власти Дрома организовали работу кризисного штаба.

"По меньшей мере 10 жителей получили легкие травмы. Пострадали многие здания - в результате стихии во многих квартирах выбиты окна", - указали в префектуре Дрома.

Непогода также нарушила движение автомобилей на нескольких трассах. Кроме этого, было остановлено движение поездов между городами Шамбери и Гренобль.