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Массовая драка в Пензенской области
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В Пензенской области задержали еще 12 участников массовой драки

До этого были задержаны трое участников конфликта
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© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"В результате проведения большого объема следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины", - сказала она. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Ранее были задержаны трое участников конфликта, двое из них арестованы, третьему продлен срок задержания на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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