Полицейские задержали жительницу Петербурга, сообщившую о ложном минировании дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге местную жительницу, которая сообщила о якобы минировании жилого дома на улице Карпинского. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается в распространенном сообщении, информация о заложенном взрывном устройстве в девятиэтажном доме на улице Карпинского на телефон "112" поступила в субботу ночью. "Проведенной проверкой было установлено, что сообщение оказалось ложным", - отметили в управлении МВД.

Полицейские установили личность звонившей и задержали ее. Задержанной оказалась 36-летняя местная жительница. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Она отпущена под подписку о невыезде. Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.