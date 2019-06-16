Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения дагестанскому журналисту

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы отложил на двое суток рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения редактору отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, подозреваемому в финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Выслушав представителей следствия и адвокатов, судья Далгат Гаджиев отложил на 48 часов рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Гаджиеву, так как оглашенных сведений недостаточно для принятия решения", - пояснил собеседник. По его словам, все это время Гаджиев будет находится в изоляторе временного содержания.

В пятницу на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы. По данным источника в силовых структурах региона, журналиста подозревают в финансировании терроризма, позже эту информацию подтвердили в издании.