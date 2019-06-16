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СМИ: рейс Таллин - Вена вернулся в аэропорт из-за неисправности самолета

Как уточняет газета Postimees, неполадки не представляли опасности для пассажиров

ТАЛЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Самолет компании Nordica, совершавший рейс Таллин - Вена, из-за неисправности прервал полет и вернулся в столицу Эстонии, сообщила в воскресенье газета Postimees.

По ее информации, рейс Таллин - Вена был прерван над Ригой в воскресенье около 8:00 (совпадает с мск), когда пилот обнаружил техническую неполадку и принял решение вернуться в Таллин.

"Для пассажиров это никакой опасности не представляло. Капитан вернулся в Таллин, была произведена замена самолета и через полчаса они вновь отправились в Вену", - заявил представитель Nordica Тоомас Уйбо.

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