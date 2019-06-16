В Саратовской области два человека пострадали при нападении медведицы

ТАСС, 16 июня. Полиция проводит проверку после нападения медведицы на людей в одном из гаражных кооперативов в городе Балаково Саратовской области. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МВД по региону.

"На гражданина 1951 года рождения, проходившего мимо одного из гаражей ГСК "Металлист", набросился бурый медведь, который, повалив его на землю, нанес рваные и укушенные раны. Проходивший рядом гражданин 1991 года рождения пытался отогнать животное, но медведь также напал на него, причинив телесные повреждения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что хозяином животного является местный житель, который до мая 2019 года работал в пензенском цирке дрессировщиком вместе с медведицей по кличке Майя. Он купил медведицу в 2014 году и гастролировал с ней. В перерывах между гастролями животное содержали в вольере, оборудованном в гараже.

"По данному факту в настоящее время проводится проверка, рядом с вольером в котором содержится животное, выставлен пост охраны из числа сотрудников полиции", - отмечается в сообщении.