Взрыв произошел в одном из домов в Кудрове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Взрыв пиротехнического изделия произошел в квартире одного из домов в городе Кудрово Ленинградской области, в результате инцидента возник пожар, пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Произошел взрыв пиротехнического изделия, пострадал один человек. Возник пожар на балконе на площади 3 кв. м, его потушили", - сказала представитель ведомства.

Пострадавший в результате инцидента госпитализирован.

В социальных сетях очевидцы разместили фото с места ЧП, на которых видно, что взрывом выбило окна на балконе. Очевидцы сообщают, что в результате ЧП пострадал подросток, который занимался химией на балконе.