Белозерцев: правоохранители должны отреагировать на фейки о ситуации в Чемодановке

ПЕНЗА, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы должны дать оценку ситуации с распространением в соцсетях недостоверных сведений относительно ситуации в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом заявил в воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем аккаунте в Instagram .

"С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты", - говорится в заявлении Белозерцева.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В рамках расследования уголовного дела задержаны 15 человек.

В пятницу около 1,5 тыс. местных жителей приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация. На месте создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, который возглавил глава региона.