Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Пермском крае

ТАСС, 16 июня. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Пермском крае, в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошло в 13:30 (11:30 мск) на 91-м километре автодороги Кунгур - Соликамск. Столкнулись автомобили Chery Amulet и Skoda Fabia. "В результате ДТП один человек погиб и шесть получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших есть два ребенка. ДТП произошло в результате выезда на полосу встречного движения, который допустил один из водителей", - отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, у трех пострадавших незначительные травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.