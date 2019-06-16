В Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии

ТАСС, 16 июня. Жители Аргентины и Уругвая в воскресенье остались без электричества в результате массового сбоя в работе системы электроснабжения. Об этом в воскресенье в Twitter сообщила энергетическая компания Edenor.

"Массовый сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без электроэнергии", - говорится в сообщении. Причины массового отключения подачи электричества в двух латиноамериканских странах пока не приводятся.

Edenor обещала позднее предоставить все подробности происшествия.