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В Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии

Причины происшествия пока не называются

ТАСС, 16 июня. Жители Аргентины и Уругвая в воскресенье остались без электричества в результате массового сбоя в работе системы электроснабжения. Об этом в воскресенье в Twitter сообщила энергетическая компания Edenor.

"Массовый сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без электроэнергии", - говорится в сообщении. Причины массового отключения подачи электричества в двух латиноамериканских странах пока не приводятся.

Edenor обещала позднее предоставить все подробности происшествия.

Теги
АргентинаУругвай
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