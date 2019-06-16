Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура города.

"Задержание было произведено на основании следов ДНК", - говорится в сообщении. Подробностей не приводится.

65-летний политик был найден мертвым в ночь на 2 июня на собственном участке. Он скончался от выстрела в голову.

До того, как стать руководителем администрации Касселя, Любке был с 1999 по 2009 годы депутатом гессенского ландтага.

Это уже второе задержание по данному делу. Первый подозреваемый, взятый под стражу 8 июня, был отпущен на следующий день за неимением доказательств.