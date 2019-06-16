СМИ: пожар на винодельне во Франции уничтожил около 250 тыс. литров коньяка

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 250 тыс. литров коньяка уничтожено в результате пожара, возникшего на винодельне в департаменте Шаранта (Новая Аквитания) на западе Франции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM.

"Пожар возник на крыше дома, где расположены панели солнечных батарей, а затем охватил погреб", - сказал представитель пожарно-спасательной службы Шаранты Давид Бардэн. Пожар вспыхнул в субботу днем, однако взять под контроль его распространение удалось только к вечеру. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.

"Нам удалось защитить от огня находящийся недалеко завод, а также 12 сельскохозяйственных машин", - добавил Бардэн. В настоящий момент полиция устанавливает точные причины возгорания.

По информации BFM, на территории Шаранты расположены около 5 тыс. погребов, ежегодно регион производит порядка 55 млн литров алкогольных напитков.