СМИ: в Лионе задержан мужчина, угрожавший ножом военным в ходе операции Sentinelle

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Военные, принимающие участие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой") в Лионе, задержали в воскресенье мужчину, угрожавшего им ножом. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, инцидент произошел в военном госпитале Лиона. Мужчина, угрожавший военным, был ранен в ногу патрулировавшими территорию солдатами. Согласно данным источников, инцидент не связан с терроризмом. Никакие другие подробности произошедшего телеканал не приводит.