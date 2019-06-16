Следователи проводят проверку после гибели спортсмена из Мурманска в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Крыму проводят проверку после смерти несовершеннолетнего спортсмена из города Мурманска в горной местности в районе города Алушты, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГСУ.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили мертвым спортсмена из Мурманска 2001 года рождения, который пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах полуострова, погибший - член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена из города Мурманска в горной местности в районе города Алушты проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружили. Следователи назначили медицинскую судебную экспертизу.

Также проведен осмотр комнаты пансионата, где проживал несовершеннолетний, осмотрен маршрут, по которому передвигались спортсмены. Опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата, выполнены иные неотложные проверочные мероприятия.

По данным следствия, несовершеннолетний биатлонист в группе с другими биатлонистами Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, под руководством тренера тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта.