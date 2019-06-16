В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

ТАСС, 16 июня. Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

ДТП произошло на 88-м километре автодороги Уфа - Янаул в Бирском районе Башкирии около 19:00 (17:00 мск). Машины ехали во встречном направлении.

"В результате аварии 11-летний пассажир Volkswagen скончался в больнице, водитель и две пассажирки 23 и 33 лет госпитализированы. Водитель Skoda, его 39-летняя пассажирка, а также двое детей трех и 15 лет с травмами доставлены в больницу", - указано в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и другие службы.