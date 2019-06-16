Открытое горение в ангаре в Ростове-на-Дону ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону, сообщили в воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Город Ростов-на-Дону, переулок Нефтяной, 2а, в 21:53 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в двухэтажном ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером, в 18:52 он был локализован, пострадавших при инциденте нет. Площадь пожара составила 700 кв. м, ему присвоен повышенный ранг сложности, уточнили в МЧС.