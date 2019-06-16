Суд по делу Серебренникова может огласить результаты повторной экспертизы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник вернется к слушаниям по делу режиссера Кирилла Серебренникова после двухмесячного перерыва, который был назначен для проведения повторной комплексной экспертизы.

Заседание начнется в 11:00 мск.

Судья Ирина Аккуратова ранее по собственной инициативе приостановила слушания по существу дела и назначила повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу. Это решение было принято в связи с тем, что результаты предыдущей экспертизы, проведенной на стадии предварительного следствия, вызывали возражения у защиты фигурантов. Адвокаты обвиняемых считают, что у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы, и попросили суд провести финансовую и искусствоведческую экспертизы. По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.

Суть экспертизы

В рамках проведения экспертизы судом поставлены вопросы: в каком размере на расчетный счет "Седьмой студии" в 2011-2014 годах поступали деньги Министерства культуры РФ, каков объем затрат для каждого мероприятия "Платформы", в каком размере поступали средства из иных источников, были ли расходы, не связанные с проектом "Платформа", и сколько денежных средств было перечислено упоминаемым в обвинительном заключении фирмам, через которые, как утверждает следствие, происходило обналичивание денег.

Финансово-экономическая экспертиза поручена Центру судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, а искусствоведческая - заместителю директора МХТ Марине Андрейкиной и профессору Института театрального искусства Силюнасу Видмантасу.