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СМИ: в Японии задержан подозреваемый в нападении на полицейского

В момент задержания у подозреваемого был украденный у полицейского табельный пистолет

ТАСС, 17 июня. Полиция Японии задержала подозреваемого в нападении на полицейского в городе Суйта (префектура Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю), сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Имя задержанного - Юдзиро Иимори, ему 33 года. В момент задержания при себе у него был украденный у полицейского табельный пистолет.

В воскресенье утром 26-летний полицейский с ножом в груди был найден в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят стражи порядка. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, его состояние оценивается как тяжелое.

В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 года похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого забрали табельное оружие. Преступник был позже убит при задержании.

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