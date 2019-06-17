Напавший на полицейского в Японии мог стрелять из украденного пистолета

ТОКИО, 17 июня /ТАСС/. Японец Юдзиро Иимори, задержанный в понедельник за нападение на сотрудника правоохранительных органов в городе Суйта (префектура Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю), мог стрелять из украденного им пистолета.

"Мы приносим извинения за доставленное жителям беспокойство и также благодарим всех, кто помогал в расследовании и предоставлял информацию", - приводит агентство Kyodo о слова представителя полиции Осаки.

Он отметил, что в обойме украденного злоумышленником пистолета было найдено четыре пули из пяти.

"Мог быть произведен выстрел. На данный момент никакой информации о пострадавших у нас нет", - сказал он.

В воскресенье утром 26-летний полицейский с ножом в груди был найден в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят стражи порядка. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, его состояние оценивается как тяжелое. Также злоумышленник похитил табельное оружие.

В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 года похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого забрали табельное оружие. Преступник был позже убит при задержании.