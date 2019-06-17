Новосибирский суд приговорил экс-директора клиники ННИИТО к трем годам лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал в понедельник бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового виновным в присвоении более 10 млн рублей и приговорил его к трем годам тюремного заключения.

"Признать Садового виновным и назначить 3 года лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей и лишением права занимать государственные должности", - сказала судья, уточнив, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Садовой обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере") в хищении более 10,7 млн рублей. Нарушения были выявлены в начале 2018 года, подозреваемого отпустили под домашний арест. Государственный обвинитель потребовал признать Садового виновным и приговорить к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Садовой частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. На имущество Садового наложен арест до тех пор, пока он не возместит причиненный ущерб.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения РФ - крупнейшее в стране многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В 2012 году на базе ННИИТО был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантатов.

Садовой работал в институте с 1985 года, с 2006-го - в должности директора. Он около 10 лет возглавлял кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

В новость внесена правка (8:48 мск) — уточняется цитата во втором абзаце: в 100 тыс. рублей