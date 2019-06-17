Российский турист утонул на пляже в Таиланде

БАНГКОК, 17 июня. /ТАСС/. Российский турист утонул на пляже острова Чанг в восточной таиландской провинции Трат. Как сообщил в понедельник портал Thaiger, мужчина погиб в зоне, где были установлены запрещающие знаки.

Офицеры военно-морского флота на острове Чанг предупреждают туристов с помощью красных флагов, которые расставлены вдоль берега, чтобы они не заходили в воду, поскольку в сезон муссонов бывают сильные волны. Тело 55-летнего Владимира Антонова было найдено в 300 метрах от берега. Патрулирующие пляж спасатели вытащили его на сушу. Мужчина был отправлен в больницу, где позже была констатирована его смерть.

Его 45-летняя жена сказала, что они остановились в гостинице в двух километрах от пляжа. Она рассказала полиции, что ее муж получил удар большой волной, после чего не смог выбраться из воды.