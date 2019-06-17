Суд приговорил экс-министра спорта Пермского края Павла Ляха к 3 годам заключения условно

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павла Ляха к 3 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Ляха и назначить наказание в виде лишения свободы на три года условно", - сказал судья.

Ляха задержали 4 октября 2016 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и поместили под домашний арест. Суд установил, что в ноябре 2015 года он подписал акт приемки выполненных работ по реконструкции стадиона "Динамо" в центре Перми на сумму около 45 млн рублей. По данным управления федерального казначейства в Пермском крае, смета была завышена примерно на 30 млн рублей.

Павел Лях руководил Министерством физической культуры и спорта Пермского края с момента создания ведомства - с 2011 года. Ленинский райсуд в октябре 2016 года отстранил чиновника от занимаемой должности.