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Более 100 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды

Как сообщили в ГСЧС, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Более 100 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в понедельник сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ночь на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской и Луганской областях", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения.

Кроме того, по данным Госслужбы, накануне в Сватове Луганской области из-за шквального ветра повреждены крыша и 10 окон одной из школ, частично разрушены крыши 14 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

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