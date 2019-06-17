Нетрезвая сотрудница полиции в Хабаровске устроила ДТП

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске проводит служебную проверку после ДТП с участием нетрезвой сотрудницы отдела МВД России. Об этом сообщается в понедельник на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"Сотрудник отдела МВД России по Вяземскому району, управляя личным автомобилем в Хабаровске, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с иномаркой. В ходе выяснения обстоятельств ДТП установлено, что сотрудница полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Руководство УМВД России по Хабаровскому краю приняло решение об увольнении сотрудницы, к дисциплинарной ответственности привлекут ее непосредственных руководителей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону, в ДТП травмы получил один человек - водитель иномарки, с которой столкнулась машина сотрудницы полиции. Мужчину доставили в больницу, но после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. В свою очередь в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю сообщили, что в аварии пострадали два человека, они получают необходимое лечение. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.