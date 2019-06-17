Бывший замминистра спорта Пермского края отделался условным сроком за мошенничество

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслана Садченко к четырем годам лишения свободы условно и штрафу за мошенничество, совершенное организованной группой. Об этом ТАСС сообщил прокурор Юрий Соболев.

"Судом Садченко приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 600 тыс. рублей, а также с запретом занимать государственные должности сроком на два года", - сказал Соболев.

Один из соучастников бывшего чиновника - предприниматель Александр Тархов - приговорен к 4,5 года условно с испытательным сроком три года и штрафу в 750 тыс. рублей. Еще один фигурант - Дмитрий Перфильев - осужден к 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком три года и штрафом 450 тыс. рублей. Суд признал подсудимых виновными в хищении.

В ходе оглашения приговора суд уменьшил сумму ущерба. "Органами следствия вменялся ущерб в размере более 23 млн рублей, но, как следует из приговора, который сейчас оглашали, суд уменьшил размер ущерба до 2,3 млн рублей", - сказал журналистам прокурор Соболев.

Установлено, что Садченко в течение 2015 года совместно с Тарховым и Перфильевым (руководители подрядной организации, выполнявшей работы по реконструкции стадиона) похитил из бюджета Пермского края денежные средства, предназначенные для строительства и ремонта пермского стадиона "Динамо". Сумма похищенных денежных средств составила более 23,6 млн рублей. По делу также проходил бывший министр физической культуры, спорта и туризма Павел Лях. Судом он приговорен к трем годам заключения условно.

Руслан Садченко с 2009 по 2011 год возглавлял агентство спорта и физической культуры Пермского края. В 2011 году он был назначен на должность заместителя руководителя Министерства физической культуры и спорта Пермского края. С февраля 2016 года чиновник возглавил управление по делам молодежи и спорта Севастополя. Задержали его в аэропорту Большое Савино, когда он приехал в Пермь.