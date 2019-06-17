В Новосибирске водитель маршрутки ранил ножом пассажира

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Новосибирска проводит проверку по жалобе пассажира маршрутки, заявившего, что водитель ударил его ножом в лицо. Обе стороны после произошедшего конфликта обратились с заявлениями в правоохранительные органы, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на прошлой неделе. Водитель маршрутного такси в Ленинском районе Новосибирска ударил ножом пассажира в результате конфликта, вспыхнувшего после того, как мужчина решил не доезжать до конечной остановки маршрута, а один из пассажиров потребовал вернуть деньги за проезд.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Участники конфликта подали заявления в отдел полиции, в настоящее время мы проверяем информацию", - сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что сейчас готовятся документы для того, чтобы направить пострадавшего молодого человека на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить характер полученных травм.