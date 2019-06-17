Один из пострадавших в ДТП в Ставрополье находится в крайне тяжелом состоянии

СТАВРОПОЛЬ. 17 июня. /ТАСС/. Семеро пострадавших в ДТП в Ставропольском крае находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Ставропольского края.

"Один получил амбулаторную медицинскую помощь, девять остались на госпитализации. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, в реанимации также находится прооперированный пациент, чье состояние характеризуется как тяжелое, семеро - в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Ставропольском крае два человека погибли, 10 пострадали.

По данным МЧС, пострадавших госпитализировали в больницу Невинномысска. В аварии участвовали микроавтобус Volkswagen, двигавшийся в Пятигорск, и легковой Hyundai.