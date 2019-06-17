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СМИ: в Костанае произошел взрыв

По данным издания "Алау", здание, где произошло ЧП, полностью разрушено

НУР-СУЛТАН, 17 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в здании, где находились донерная и станция технического обслуживания (СТО), в городе Костанай. Об этом сообщило в понедельник казахстанское информационное интернет-издание "Алау".

"Сегодня днем в Костанае на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова прогремел взрыв. По свидетельствам очевидцев, его эпицентр находился в здании, где находятся донерная и СТО. По некоторым данным, на СТО устанавливали газовое оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечено, что здание полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. "Очевидцы сообщают о нескольких людях, которых вытащили из-под завалов. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники экстренных служб", - уточняет издание.

В департаменте по ЧС Костанайской области Казахстана информацию о ЧП подтвердили, обещав предоставить официальный комментарий позже.

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