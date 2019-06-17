Эксперты не успели провести повторную экспертизу по делу режиссера Серебренникова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экспертный центр Минюста за два месяца не успел провести повторную комплексную экспертизу по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Информация об этом в понедельник была оглашена на заседании Мещанского суда Москвы, рассматривающего дело по существу.

"Уголовное дело находится на экспертизе. Поступило сообщение, что приблизительный срок завершения экспертизы при соблюдении условий достаточности поставленных вопросов - вторая половина августа", - сказала участникам процесса судья Ирина Аккуратова.

Слушания были перенесены на 16 августа на 10:00 мск.

Судья ранее по собственной инициативе приостановила слушания по существу дела и назначила повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу. Это решение было принято в связи с тем, что результаты предыдущей экспертизы, проведенной на стадии предварительного следствия, вызывали возражения у защиты фигурантов. Адвокаты обвиняемых считают, что у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы, и попросили суд провести финансовую и искусствоведческую экспертизы. По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.