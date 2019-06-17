Чиновников калининградского Минобразования подозревают в хищениях 3,2 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Шесть уголовных дел по статье УК о присвоении или растрате возбуждено против пятерых чиновников Министерства образования Калининградской области. Их подозревают в хищениях в общей сложности 3,2 млн рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе областного управления ФСБ.

"В результате проведенных УФСБ России по Калининградской области оперативно-разыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность пятерых сотрудников Министерства образования Калининградской области и подведомственных учреждений, причастных к хищению бюджетных средств в размере около 3,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Трое подозреваемых в разное время занимали должность директора государственного автономного учреждения "Центр диагностики и консультирования детей и подростков" в области. Они ежемесячно начисляли зарплату двоим работникам министерства, которые были фиктивно приняты на работу в это учреждение. В итоге последние получали зарплату в двух местах, фактически работая только в одном.

Расследованием дела занимается следственный отдел УФСБ России по Калининградской области.