В Саратовской области задержали члена международного наркокартеля с 1,7 кг героина

САРАТОВ, 17 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали члена международной преступной группировки в Саратовской области, изъяв у мужчины более 1,7 кг героина, сообщило в понедельник журналистам ГУ МВД по региону.

"В Саратовской области задержан участник международной преступной наркогруппировки, 29-летний житель страны ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра и досмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, изъято более 1,7 кг героина", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мужчина пояснил, что героин планировал сбывать, делая закладки в тайниках. Возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков (228.1 УК РФ).