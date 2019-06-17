В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Цех по производству матрасов загорелся в Азове Ростовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

"Город Азов, ул. Победы, 42 [произошло] загорание цеха по производству матрасов, здание двухэтажное, горит второй этаж. В 11:52 мск [присвоен] ранг пожара № 3", - говорится в сообщении.

В настоящее время площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров. Известно также об одном пострадавшем. "В результате пожара пострадал один человек. Мужчина доставлен в городскую больницу", - сообщили в министерстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. "К тушению привлечены 65 человек и 20 единиц техники", - сообщили в ведомстве.