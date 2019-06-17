СК начал проверку по факту дебоша на рейсе Барселона - Москва

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту дебоша на борту самолета Барселона - Москва, вынужденного севшего в Варшаве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Барселона - Москва. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося", - сообщила Марковская.

14 июня нетрезвый мужчина на рейсе Барселона - Москва оскорблял бортпроводников, кричал, создавал дискомфорт для других пассажиров. На устные и письменные предупреждения экипажа прекратить нарушение общественного порядка пассажир не реагировал, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы.

СК в очередной раз предостерег граждан от нарушения общественного порядка на борту воздушного судна, ведь даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия для безопасности граждан, находящихся в самолете.