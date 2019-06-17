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Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию "весьма резонансной"

ТАСС, 17 июня. Президент России Владимир Путин был проинформирован об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, в которой погиб один человек и четверо были ранены.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит. Это весьма резонансная ситуация. Еще президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал Песков.

При этом он не стал комментировать сам инцидент, отметив, что "здесь с руки говорить правоохранительным органам".

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПензенская область
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