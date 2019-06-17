В Петербурге пытались поджечь католическую церковь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"В двухэтажном сооружении церкви, находящемся на капитальном ремонте, женщина совершила попытку поджога при помощи зажигательной смеси", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что попытка поджога было совершена около 5:30 мск. Пожар был оперативно потушен, в результате инцидента никто не пострадал.

Здание церкви, согласно данным городского комитета по охране памятников, является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в 1857-1858 годах и достроено в 1877-1879 годах.