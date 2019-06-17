Двух амурских школьниц заподозрили в жестоком убийстве котят

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июня. /ТАСС/. Жительница города Завитинск Амурской области обнаружила двух котят с признаками насильственной смерти. Полиция отреагировала на заявление женщины и выяснила, что к гибели животных могут быть причастны две школьницы, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального управления МВД России.

"17 июня в отделение министерства внутренних дел Российской Федерации по Завитинскому району обратилась жительница города Завитинска. Женщина сообщила, что на улице обнаружила трупы котят с признаками неестественной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась. Предварительно установлено, что к происшествию причастны двое несовершеннолетние девочки", - говорится в сообщении.

Одну из девочек полицейские уже опросили. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в октябре 2016 года полиция Хабаровска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации снимков с участием двух молодых хабаровчанок, на которых они издеваются над кошками и собаками. В январе 2018 года участниц резонансного дела осудили и отправили в колонию, одну фигурантку - на четыре года и три месяца, вторую - на три года. По версии суда и следствия, живодерки убили не менее 15 животных и птиц. Эта история получила большой общественный резонанс не только в регионе, но и в стране.