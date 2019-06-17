На Кубани возбудили дело о мошенничестве при ремонте дорог

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Полиция на Кубани возбудила уголовное дело по факту мошенничества при проведении ремонта дорог в Краснодаре, ущерб составил более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в прокуратуре Краснодарского края.

Пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. При этом ремонт дорог не проводился в городе на протяжении нескольких лет до заключения в 2017 году соглашения с Минтрансом РФ о финансировании данных мероприятий. После начала реализации нацпроектов в России в 2019 году дороги ремонтируют по одному из них.

"Отделом УВД СУ УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Прокуратурой Западного административного округа взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. Согласно заключению эксперта строительно - технической экспертизы, стоимость некачественно выполненных работ составила более 3,8 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ремонт был некачественно выполнен на улице Атарбекова в Краснодаре на участке от улицы Тургенева до улицы Герцена, подрядчиком была компания ООО "Управляющая компания "Веста". По предварительной версии, в период с 2017 по 2018 год она предоставляла заказчику, которым выступало муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика", документы, где заявленные объемы работ разнились с фактически выполненными. Также в ходе расследования планируется провести проверки на предмет возможного выявления и других фактов преступной деятельности, связанных с хищением средств при проведении ремонта дорог.