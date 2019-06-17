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Два человека погибли при пожаре в квартире в поселке Быково

Площадь пожара составила 12 кв. м

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в подмосковном поселке Быково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 12:00 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Раменский, поселок Быково, улица Чкалова, дом 7", - сообщили в региональном главке.

В 12:50 пожар был потушен. "Площадь пожара составила 12 кв. м", - сообщили в главке.

В результате пожара погибли двое мужчин, пострадавшая женщина доставлена в больницу.

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