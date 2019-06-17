Главу завода под Белгородом обвиняют в задержке зарплаты после обращения на "Прямую линию"

КУРСК, 17 июня. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение генеральному директору нефтеперерабатывающего завода под Белгородом по делу о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия на сумму свыше 21 млн рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте Следственного комитета РФ.

С 12 июня сотрудники завода распространили в социальных сетя видеообращение на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, где рассказали о сложивших на заводе проблемах. "Мы - работники ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод". Начиная с февраля 2018 года, нам стали задерживать заработную плату, сначала это был период с февраля по апрель, а потом с декабря 2018 года по настоящее время. С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают", - говорится в видеообращении.

Действия директора завода следствие квалифицировало по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия"). "От действий обвиняемого наступили тяжкие последствия для 121 потерпевшего, которые были лишены возможности приобретения предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и другого. Общая сумма задолженности составляет более 21 млн рублей", - прокомментировали в СК.

Гендиректор завода заключен под стражу. По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2019-го он перечислял деньги для расчетов с контрагентами и кредитными организациями, чтобы сохранить собственную должность. При этом он же имел в этот период обязанность по выплате сотрудникам заработной платы.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор "Прямая линия" проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. 16 июня сообщалось, что зарегистрировано более 610 тыс. обращений.