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Пожар в цехе по производству матрасов в Азове ликвидирован

Пожар не привел к превышению допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству матрасов в Азове Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС по региону.

"14:42 мск [объявлена] полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Пожар возник в понедельник в цехе по производству матрасов на площади 3 тыс. кв. метров. В результате пострадал один человек, он доставлен в больницу. К тушению были привлечены 65 человек и 20 единиц техники. В МЧС уточнили, что информации о превышении уровня ПДК в районе возгорания нет.

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