Мосгорсуд отменил арест имущества семьи одного из фигурантов дела Абызова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский городской суд отменил постановление об аресте имущества семьи президента Новосибирской региональной федерации самбо и бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова - фигуранта уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Степанова Владимир Старинский.

"Мосгорсуд в понедельник отменил незаконное решение Басманного суда об аресте имущества семьи моего подзащитного Степанова и имущества третьих лиц, которые приобрели у него его семь лет назад. Дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе", - рассказал адвокат.

По словам Старицкого, арест ранее был наложен на две квартиры в Москве, три машино-места, а также жилой дом в Подмосковье с постройками.

Кроме обвиняемого Абызова и Степанова, по делу арестованы директор по экономике и финансам АО "Рэмис" Галина Фрайденбер, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев и замгендиректора ООО "Ру-ком" Максим Русаков. Срок их ареста продлен до 25 июля. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2, 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой).