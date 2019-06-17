Под Псковом неизвестный открыл стрельбу из пневматики по подросткам

ПСКОВ, 17 июня. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по подросткам, игравшим во дворе в городе Великие Луки Псковской области, в результате один ребенок госпитализирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ, опубликованном в понедельник.

"По предварительным данным, вечером 16 июня злоумышленник открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке, из пневматического оружия. В результате один подросток был ранен и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, пострадавший 16-летний подросток был госпитализирован в городскую великолукскую межрайонную больницу с пулевым ранением грудной клетки. В связи с инцидентом в Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

"В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению и изобличению виновного лица. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления", - отмечается в сообщении.