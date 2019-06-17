Ранее судимого за убийство перевели из камеры бизнесмена в московском СИЗО

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Осужденный за убийство переведен из камеры экс-главы "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова, который содержится в спецблоке СИЗО "Бутырка". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, замглавы Ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников.

"Администрация изолятора перевела мужчину, который ранее был судим за убийство и грабеж, из камеры Петрова в другую камеру", - сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что при проверке условий содержания экс-главы "Липецкого станкостроительного предприятия", который обвиняется в мошенничестве, члены ОНК обнаружили, что один из его сокамерников ранее был судим за убийство и грабеж, а сейчас также обвиняется в грабеже. Это противоречит закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", по которому содержание судимых людей, тем более за насильственные преступления, с не судимыми не допускается.

"Ныне третьим соседом Петрова по камере стал человек, который также обвиняется в мошенничестве. Мы продолжим следить за соблюдением работниками СИЗО его прав", - отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что ситуацию с Петровым взял под свой контроль уполномоченный по делам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Он написал письмо директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой разобраться, почему права бывшего главы "Липецкого станкостроительного предприятия" оказались нарушены, и не допускать повторения таких ситуаций в будущем.