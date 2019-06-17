В Подмосковье задержали тренера по легкой атлетике, обвиняемого в педофилии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Тренер по легкой атлетике в Щелкове задержан за развращение несовершеннолетней девочки. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, тренер в спортивном зале неоднократно после тренировок по легкой атлетике совершал развратные действий в отношении восьмилетней девочки", - сказала Врадий.

Девочка рассказала об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Тренеру следователями Щелкова предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста ( ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следователи допросили мужчину, проведены ряд экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-психиатрическая и генетическая, получены образцы буккального эпителия, запрошены характеризующие сведения. Во вторник суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого.