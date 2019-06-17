СК завершил расследование дела о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие исключило из окончательного обвинения фигурантов дела квалифицирующий признак "организованная группа".

"Следствие уведомило всех обвиняемых и их защитников о завершении следственных действий. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. При этом СК перепредъявил фигурантам обвинение, исключив из него квалифицирующий признак "организованная группа" - окончательно всем вменяется мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере, по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства, отметив, что обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.

Адвокаты обвиняемых подтвердили ТАСС окончание следствия по делу и заявили о невиновности своих подзащитных. "Игорь Третьяков отказался от ознакомления с материалами дела, обосновав свое ходатайство тем, что у него три законных представителя, и чтобы ознакомление не послужило основанием для продления ему срока ареста 19 июня в Бабушкинском суде", - сказал адвокат Станислав Шостак, уточнив, что уголовное дело составляет 64 тома.

О деле

Фигурантами дела о хищении у Роскосмоса являются экс-гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков. Бабушкинский суд в декабре 2018 года изменил Аверьяновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест после того, как она дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. 19 июня Бабушкинский суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым.

По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос".

Вину Третьяков и Лемешевский не признают.

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.

В новость были внесены изменения (17:44 мск) — добавлена информация после второго абзаца.