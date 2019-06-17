Подросток погиб под поездом в Курганской области

ТАСС, 17 июня. Подросток попал под поезд в Курганской области и погиб от полученных травм, возбуждено уголовное дело, сообщило журналистам в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, 14 июня в 19.52 (17.52 мск) на 2347 километре третьего пикета станции Введенское Южно-Уральской железной дороги в Курганской области грузовым поездом травмирован 16-летний молодой человек. Машинистом поезда подавались звуковые сигналы, применено экстренное торможение, однако предотвратить наезд на ребенка не удалось, от полученных травм он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).