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Массовая драка в Пензенской области
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Число задержанных по делу о массовой драке под Пензой увеличилось до 28

В УМВД по Пензенской области сообщили о задержании еще 13 человек
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© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Число задержанных в рамках расследования уголовного дела о массовой драке под Пензой увеличилось с 15 до 28. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

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"Было задержано еще 13 человек в рамках расследования уголовного дела. Всего на сегодняшний день в рамках расследования уголовного дела задержаны 28 человек", - отметила собеседница агентства.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела задержаны 15 человек.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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