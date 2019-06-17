Число задержанных по делу о массовой драке под Пензой увеличилось до 28

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Число задержанных в рамках расследования уголовного дела о массовой драке под Пензой увеличилось с 15 до 28. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

"Было задержано еще 13 человек в рамках расследования уголовного дела. Всего на сегодняшний день в рамках расследования уголовного дела задержаны 28 человек", - отметила собеседница агентства.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела задержаны 15 человек.